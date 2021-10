Pop Star nigeriana vittima di revenge porn: «È una cosa naturale...»

Vittima di revenge porn ha commentato la diffusione dei suoi video hot dicendo che è normale. Tiwa Savage, una delle più note pop star nigeriane, ha reagito in modo molto composto alla minaccia ricevuta da uno stalker che è riuscito a ottenere un suo video intimo.

Lei stessa ha raccontato cosa è successo alla Bbc spiegando che il video, che la ritrae mentre fa sesso con il compagno, è stato postato per errore proprio dal suo stesso partner su Snapchat. Subito dopo l'uomo si sarebbe accorto dell'errore cancellando i contenuti, ma ormai era troppo tardi e qualcuno aveva già scaricato il file. La donna ha spiegato di aver pianto molto inizialmente, ma di aver poi metabolizzato la cosa.

«Si tratta un video con me e la persona con cui sto uscendo in questo momento», ha spiegato la pop star parlando dell'incidente. Ha poi ammesso di essere stata contattata da un uomo che ha provato ad estorcerle del denaro e a ricattarla, ma lei ha scelto di non cedere. Non si è piegata e il video è stato diffuso ma lei ha concluso di aver fatto solo una cosa naturale e di non doversi certo vergognare per questo. La cantante ha riferito di essere stata preoccupata per come il video avrebbe potuto essere accolto dai suoi fan, amici e familiari, ma ha insistito che non avrebbe mai ceduto alle estorsioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Ottobre 2021, 16:42

