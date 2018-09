Pop star licenziata perché innamorata di un collega: «Per contratto doveva restare single»

Lunedì 17 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dovevano rimanere. HyunA, superstar del K-pop sudcoreano è statadalla casa di produzione per essersiE'Dawn, con cui ha inziato una relazione. «Se avessi continuato a nascondere la mia storia con E'Dawn non avrei più potuto guardare il pubblico negli occhi quando mi esibisco», ha spiegato la ragazza con un tweet raccontando quello che le è successo.Il K-pop è il soft power sudcoreano. Molto conosciuto e apprezzato in Giappone e Cina è arrivato anche in Italia con artisti come PSY. I loro video sono destinati ad essere dei successi e le canzoni dei veri tormentoni, ma dietro tutto ciò c'è un grande lavoro delle case di produzione che costruiscono ad hoc personaggi, testi e musiche e che di fatto detengono il potere degli artisti. La Yonhap News Agency aveva imposto a HyunA ed E'Dawn di restare single per non deludere i loro fan, ma i due si sono innamorati e da 2 anni avevano una relazione che tenevano nascosta proprio per motivi di lavoro.Dopo tutto questo tempo però l'artista non ce l'ha più fatta e ha confessato tutto, venendo licenziata come il suo compagno. I fan si sono divisi tra chi sostiene la casa di produzione e chi invece inneggia all'amore libero, il gran clamore però potrebbe essere servito a qualcosa visto che l'azienda starebbe pensando a un reintegro.