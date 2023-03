Polonia, abusi sul figlio 15enne di una deputata: i media pubblicano il caso. E il ragazzo si suicida

In barba a ogni regola giornalistica, gli abusi sessuali su un ragazzo di 15 anni, figlio di una deputata dell'opposizione, erano stati resi noti. E per la disperazione il giovane si è suicidato, facendo esplodere una bufera politica nel Paese. Accade in Polonia, dove il partito PiS al governo è finito nell'occhio del ciclone dopo la morte per suicidio del ragazzino, dopo che la pubblicazione della notizia su una radio statale aveva portato alla sua identificazione come vittima di un pedofilo, poi condannato.

Suicida a 15 anni, era vittima di abusi

Ne parla oggi il quotidiano britannico Guardian, ricordando che a dicembre Radio Szczecin aveva rivelato l'età del minore e che era figlio di una deputata, aggiungendo che l'uomo condannato - il cui processo nel 2021 si era svolto a porte chiuse per proteggere le sue vittime -, era un ex membro del partito all'opposizione Piattaforma civica e candidato alle elezioni, nonché un attivista Lgbt.





