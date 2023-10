Polmonite per le troppe sigarette elettroniche, giovane mamma all'ospedale: «Svapare mi ha quasi ucciso»

di Redazione web

L'eccesso non è mai salutare: lo conferma la storia di Jodie Hudson, giovane mamma di 26 anni ricoverata per una polmonite causata dalle sigarette elettroniche.

Jodie Hudson ha avuto bisogno del ricovero dopo aver riscontrato vertigini e difficoltà respiratorie. Una volta giunta in ospedale, i medici hanno accertato che Jodie stava avendo un attacco di polmonite, dovuto alle troppe sigarette elettroniche.

Iva Zanicchi: «Il mio compagno Fausto Pinna ha un tumore. Fumava 90 sigarette al giorno, gli avevano dato 2 mesi di vita»

Spacciavano ricariche per e-cig alla cannabis, maxi sequestro

Come riporta il Daily Mail, Jodie aveva rinunciato alle sigarette tradizionali da due anni, pensando di aver trovato un'alternativa meno nociva. Il consumo eccessivo delle e-cig, però, stavano per strapparla al suo bambino di 2 anni.

Il ricovero

Jodie Hudson, abitante della cittadina inglese di Worksop, aveva da tempo rinunciato al tabacco, optando per le sigarette elettroniche. «Ho provato quelle del mio compagno, sembravano più “salutari” e mi piacevano molto, le fumavo ovunque», ha poi raccontanto Jodie.

Jodie aveva l'abitudine di fumare le sigarette elettroniche dappertutto, sviluppando una vera e propria dipendenza.

Sabato scorso, infine, l'emergenza: Jodie aveva l'impressione di non respirare più, le mancavano del tutto le forze. Tra i suoi sintomi, anche tremori, sudorazione eccessiva e difficoltà nel mantenersi in piedi. Fortunatamente, grazie all'aiuto di sua madre, Jodie Hudson è riuscita a giungere in ospedale.

Una volta ricoverata, Jodie ha ricevuto la dovuta assistenza: i medici hanno notato subito il battito del cuore accellerato, la bassa pressione del sangue e il livello di ossigeno al di sotto della media. Dopo un elettrocardiogramma e un esame ai raggi x, i dottori hanno diagnosticato a Jodie Hudson una polmonite dovuta al consumo delle sue sigarette elettroniche.

Le parole di Jodie

Queste le parole di Jodie Hudson, dopo le cure dei medici: «Non fumerò mai più, avrei potuto non rivedere più mio figlio, Dillon. Compravo una e-cig al giorno, la mia era una dipendenza. La diagnosi non mi stupisce, le cose sarebbero potute andare anche peggio. Come ha detto mia madre, devo smettere o rischio di morire».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Ottobre 2023, 18:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA