Anziana sotto choc dopo il furto in casa, il poliziotto si siede al pianoforte e comincia a suonare: l'effetto sorprendente

Comprensibilmente sotto choc dopo che i ladri le sono entrati in casa e hanno provato a portarle via tutto quello che possedeva. Così gli agenti di polizia hanno trovato un'anziana donna reduce dalla sgradita visita dei malviventi. Un vero e proprio attacco di panico, che solo grazie alla sensibilità di uno dei poliziotti è stato possibile contenere. L'agente si è seduto al pianoforte che ha trovato in casa e ha cominciato a suonare, finendo per calmare l'anziana che si scioglie in un abbraccio.

Il video

Il bel gesto è accaduto a Valencia ed è stato ripreso in video per poi essere pubblicato sul profilo TikTok della polizia spagnola, ricevendo centinaia di commenti di apprezzamento: «Queste sono le cose che rendono grande l'essere umano», scrive un'utente. Nel video si vede un poliziotto che suona il pianoforte in casa, poi la donna visibilmente commossa, che capisce che l'intenzione degli agenti è tranquillizzarla.

Missione compiuta

Lo stato di shock inizia a sfumare, e l'anziana signora decide così di comporre una poesia per i due agenti che l'hanno soccorsa e che le hanno dedicato gran parte del loro tempo per farle passare la paura, dimostrando una umanità e comprensione che evidentemente non si aspettava.

«Adesso è meno agitata?», così le hanno chiesto i poliziotti, come riporta il quotidiano spagnolo ABC.

