Poliziotto sorveglia il corpo di un 14enne suicida, nell'attesa compra film porno con l'account di famiglia: arrestato

Giovedì 5 Settembre 2019, 20:13

Dovevama nell'attesaL'agente della polizia metropolitana di Londra, Avi Maharaj, di 44 anni, è statodopo che durante l'orario di lavoro ha usato l'account della famiglia della vittima che doveva sorvegliare per fare acquisti personali.L'agente era stato assegnato a sorvegliare il cadavere di un adolescente, trovato morto in casa dopo essersi suicidato. In attesa che arrivasse la scientifica però l'uomo ha acquistato 4 film pornografici dall'account della famiglia, accreditandoli sul conto del papà della vittima. La scoperta choc è stata fatta dall'uomo quando è arrivato il resoconto della sua carta di credito, così ha deciso di sporgere subito denuncia.L'agente è stato condannato a 12 mesi di carcere e licenziato, ma la famiglia ha dichiarato comunque di essere sconvolta dall'accaduto, come riporta anche il Daily Mail . Inizialmente hanno pensato che il 14enne avesse visto i porno prima di togliersi la vita, ma la lista dei movimenti ha certificato che l'ora in cui erano stati acquistati era postuma alla morte e si è facilmente risaliti all'agente. Il poliziotto, interrogato, ha anche tentato di coprire il suo gesto falsificando i registri delle presenze, sostenendo di essere andato via prima, ha poi provato a dimostrare che la rete della famiglia era poco sicura e che si era trattato di un hacker. Tutti tentativi inutili.