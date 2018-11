Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Hae poi haIan Naude, un poliziotto inglese di 30 anni, ha violentato una ragazzina di 13 anni nel sedile posteriore della sua, facendo anche foto e video, per poi giustificarsi dicendo che la giovane sarebbe stata consenziente. Naude ha prima adescato la ragazza sui social e dopo un intenso scambio di messaggi e foto i due si sarebbero incontrati.«Lei ha detto di amarmi», ha spiegato il poliziotto in tribunale, come riporta la BBC , «È successo una sola volta, ma è stato emozionante, lei mi ha abbracciato e mi ha detto di provare qualcosa per me». L'uomo ha raccontato di averle detto di chiamarlo papà e che tra loro era nato un sentimento. Il 30enne avrebbe aspettato la 13enne fuori da casa per poi portarla in un luogo appartato in campagna e abusare di lei. Quando è tornata a casa la ragazzina ha raccontato tutto alla mamma ed è scattata la denuncia.«Sembrava che si stesse divertendo», ha proseguito l'uomo, «poi mi ha chiesto di riportarla a casa prima che la madre si accorgesse della sua assenza». Dopo la denuncia si è scoperto che Naude non era nuovo a questo tipo di approcci: pare avesse chattato sui social con molte minorenni presentandosi a tutte come un adolescente. L'uomo inviava spesso alle sue vittime video a sfondo sessuale e le esortava a fare lo stesso con lui. Ora deve rispondere di 32 capi d'accusa, non ha mai negato il rapporto con la 13enne ma ha sempre ribadito che si è trattato di un atto consenziente e non di stupro.