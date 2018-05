L'auto va fuori strada, poliziotto si schianta: Michael muore nel giorno del suo matrimonio

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragico incidente per due poliziotti difuori servizio.Colangelo e John Martinez, rispettivamente 31 e 39 anni, sono morti in uno schianto a Brooklyn domenica notte: per Michael era il giorno del suo matrimonio. I due, con Martinez alla guida, sarebbero usciti fuori strada e si sarebbero schiantati contro un albero. Solo qualche ora prima Colangelo aveva detto "sì" alla fidanzata al Full Moon Resort, a pochi chilometri da dove è avvenuto l'incidente. Con loro c'era un terzo passeggero che però non sarebbe in pericolo di vita.