Poliziotto aggredito a colpi di machete dopo un inseguimento

È in «condizioni gravi ma stabili» l'agente della polizia londinese aggredito ieri a colpi di machete a Leyton, nella zona est di Londra, da un uomo alla guida di un camioncino. Lo ha reso noto la polizia londinese.



Il poliziotto 28enne è stato ferito alla testa e a una mano dall'autista del mezzo, dopo un breve inseguimento poiché l'uomo non si era inizialmente fermato per un controllo. Il 56enne è stato arrestato dopo essere stato immobilizzato con il taser ed è accusato di tentato omicidio. Venerdì 9 Agosto 2019, 08:40

