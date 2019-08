Poliziotto trascinato da un'auto al posto di blocco: voleva multare il conducente

Domenica 4 Agosto 2019, 09:29

Un poliziotto è stato portato via da una macchina per diverse centinaia di metri prima di essereL'agente stava svolgendo il suo lavoro durante un posto di blocco, ma dopo aver fermato un uomo è stato colto di sorpresa ed è rimasto vittima del brutto incidente.Un video mostra il momento in cui il passeggero della vettura blocca l'agente e pate a grande velocità, lasciando dietro di sé l'altro collega. L'uomo era stato fermato perché sorpreso alla guida con il cellulare, avrebbe sicuramente rischiato una multa e forse per evitarla ha deciso di darsi alla fuga. I fatti si sono svolti a Dunwoody, in Georgia, Stati Uniti dove sono subito scattate le ricerche.L'agente è stato in seguito ritrovato lungo l'autostrada ma non si trova in pericolo di vita, ricoverato in ospedale se l'è cavata con qualche escoriazione. Il pilota, invece, è stato fermato e arrestato.