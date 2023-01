Poliziotto arrestato, ammette l'accusa choc: «Ho violentato 12 donne». Adescate online, poi abusate sfruttando la divisa

«Sì, sono colpevole». David Carrick, poliziotto di 48 anni, è comparso in tribunale a Londra e ha ammesso di aver violentato almeno 12 donne dal 2003 al 2020. L'agente inglese abusava della sua posizione lavorativa per prendere il controllo sulle vittime, e si è reso colpevole di ben 49 reati (tra cui 20 stupri), in poco più di due decenni.

Gli incontri online e le sevizie

Secondo quanto ricostruito, ha adescato sui siti d'incontri alcune delle donne violentate e ha sfruttato la sua posizione per prendere il controllo su di loro. Le vittime venivano abusate e controllate in modo ossessivo, dal cibo che mangiavano ai vestiti indossati. Carrick ha ammesso di aver violentato nove donne, alcune in più occasioni per mesi o anni, ricorrendo spesso alla violenza fisica che ha lasciato ferite le vittime.

Secondo un altro ufficiale della polizia inglese, si tratta una «vicenda senza precendenti» per un agente britannico. Ad aprire l'inchiesta è stata la denuncia di una delle vittime. Conosciuta su Tinder, Carrick al primo appuntamento le avrebbe mostrato la tessera da poliziotto, raccontandole di conoscere personaggi famosi. Poi l'avrebbe portata in un hotel e l'avrebbe violentata.

Dopo che la vicenda è diventata nota, anche altre vittime del poliziotto hanno parlato con la polizia. «Non l'hanno fatto prima perché Carrick gli diceva che nessuno gli avrebbe creduto», ha detto l'assistente commissario Barbara Gray, responsabile della professionalità del Met.

Le reazioni

Per Jaswant Narwal, procuratore capo del Crown Prosecution Service, «Carrick ha ricoperto un ruolo in cui gli era stata affidata la responsabilità di proteggere il pubblico, ma per oltre 17 anni, nella sua vita privata, ha fatto l'esatto contrario». Il sindaco di Londra Sadiq Khan si è detto «nauseato e inorridito» dal reato commesso da Carrick. «I londinesi saranno giustamente scioccati dal fatto che quest'uomo abbia potuto lavorare per la Met per così tanto tempo e devono essere date risposte a domande serie su come abbia potuto abusare della sua posizione di ufficiale in questo modo orrendo», ha aggiunto.

