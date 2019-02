Polizia interroga detenuto minacciandolo con un grosso seprente, le immagini choc

© RIPRODUZIONE RISERVATA

minacciandolo con unIl video choc che mostra dei poliziotti interrogare un uomo con un serpente al collo arriva dalla provincia indonesiana Papua. Nel filmato l'uomo ha le mani legate, un serpente attorno al collo, ed è chiaramente terrorizzato, tanto che più volte gira la testa per evitare il contatto con il rettile.Urla e chiede aiuto, mentre i poliziotti ridono di lui, dopo qualche minuto di tortura si sente una voce che gli chiede quanti cellulari abbia rubato e lui confessa immediatamente il numero dei dispositivi trafugati. Un metodo decisamente poco ortodosso, quello usato dagli agenti, che sta mettendo nei guai tutta la polizia indonesiana dopo che le immagini sono state divulgate sul web attraverso il quale hanno fatto il giro del mondo.Più volte i metodi dei poliziotti locali sono stati messi in discussione, ma ora è arrivata la denuncia da parte dell'avvocato per i diritti umani Veronica Koma, che ha imposto alle autorità delle scuse ufficiali. I metodi di interrogatorio sono state considerate delle "torture illegali".