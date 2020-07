Politico Usa "no mask" morto di Covid, Burioni: «Si è battuto contro la mascherina al comizio di Trump e si è ammalato»

Ultimo aggiornamento: Friday 31 July 2020, 15:49

«Si è battuto perché aldilanon fosse obbligatoria,». È quanto scrive il virologo Roberto Burioni sulla pagina Facebook di 'Medical Facts', tornando a a lanciare un appello a non abbassare la guardia, riferendosi alla storia del politico Usa 'no mask' Herman Cain, morto a 74 anni di coronavirus dopo un mese di ricovero «Torniamo alla nostra vita di sempre, ma con un minimo di prudenza - scrive Burioni - Lo dicevo per i vaccini e lo ripeto per Covid-19: con la salute non si scherza». «Si è battuto perché al comizio di Trump la mascherina non fosse obbligatoria, si è ammalato di Covid-19 ed è purtroppo appena morto», ricorda il virologo che pubblica anchein cui l'esponente repubblicano annunciava proprio che la mascherina non sarebbe stata obbligatoria per l'evento con il presidente Donald Trump., aveva commentato.