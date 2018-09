Vaccini, poliomelite quasi debellata in Pakistan: ora si punta sul morbillo

Mercoledì 12 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La buona riuscita dellacontro la Poliomelite inpotrebbe spingere ad ampliare il raggio su altre patologie. Grazie alla massiccia vaccinazione delle donne lapotrebbe essere debellata nel paese: si è passati, infatti, da oltre 300 casi nel 2014 a soli 4 nel 2018.Ora si pensa ad estendere la vaccinazione ad altre patologie, continuando con lo stesso metodo che si è rivelato essere vincente nel caso della Polio. Come riporta il Telegraph, il segreto è stato nel fatto che i medici si siano guadagnati la fiducia da parte delle popolazione che ha così sottoposto a più richiami di vaccini i proprio figli, fino a far sì che anche gli adulti accettassero di farsi vaccinare.I volontari sono già stati coinvolti in vaccinazioni di routine per malattie diverse dalla poliomielite e hanno aumentato i tassi di copertura, ma a metà ottobre saranno utilizzati per la prima volta per una campagna di morbillo su 12 giorni a livello nazionale. Ci sono ancora molte cose da fare, ma il percorso che si è intrapreso sembra essere quello giusto.