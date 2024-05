«Mio marito ha messo incinta me e la sua ragazza nello stesso momento»: la coppia a tre nata sull'app per incontri

di Cecilia Legardi

Due donne sono incinta allo stesso tempo e dello stesso uomo: per una lui è il marito, per l'altra è il fidanzato. Accade in Georgia, Stati Uniti.

Relazioni aperte, la storia americana

E' una storia di poliamore quella che riguarda Alexandra, Zane e Kai: i primi due sono marito e moglie, mentre Kai è stata l'ultima ad aggiungersi alla relazione. Alexandra e Zane Simpson erano sposati da 7 anni e avevano avuto due figli, ma questo non era abbastanza per la loro vita amorosa; così hanno deciso, nel 2022, di aprire la loro coppia a nuove conoscenze. Quando hanno incontrato Kai Pruitt hanno capito che era la persona giusta. In realtà, ad innamorarsi di Kai è stata Alexandra su OKCupid (un'app per il dating) e la ha presentata al marito dopo poco tempo. Anche Zane ha provato un grande affetto per lei ed ora aspettano altri 2 figli: le due donne sono incinte contemporaneamente. La gente le scambia per due amiche e rimane incredula quando rivelano che sono innamorate dello stesso uomo.

Religione e famiglia, critiche e impedimenti

Il trio ha dovuto affrontare molte critiche da parte di parenti e amici che non appoggiavano il loro poliamore, ma Alexandra ha spiegato di aver preferito la relazione aperta ai tradimenti nascosti: «La maggior parte delle coppie sposate sono segretamente scambisti o frequentano altri», ha detto. La donna aveva conosciuto Zane nel 2014, quando erano ancora entrambi adolescenti e frequentatori della Chiesa mormona. Ma Alexandra, nel profondo, aveva un segreto: «Anche a me piacevano le donne. Ma essendo in una famiglia così severa e religiosa, avevo cercato di combattere i miei sentimenti - ha dichiarato - Per anni non me lo sono detto nemmeno a me stessa. Sapevo quanto la mia famiglia e la nostra Chiesa fossero di mentalità chiusa». Fu Zane a proporre di vivere l'intimità con una terza persona (è infatti la fantasia sessuale più comune tra gli uomini), ma inizialmente lo diceva in modo scherzoso. Alla fine Alexandra prese coraggio e rivelò la sua bisessualità al marito, il quale la incoraggiò a vivere con meno preoccupazioni i suoi sentimenti. «Sapevo che la mia famiglia non sarebbe mai stata d’accordo.

Un letto King size per tre persone

Alexandra ha iniziato una relazione con Kai continuando ad essere sposata con Zane e destreggiandosi tra i due amanti. E quando lei era a lavoro, il marito e la nuova ragazza stavano molto a casa insieme. «Portavano i bambini al parco, guardavano film e cucinavano. Con il passare dei mesi, ho notato una scintilla tra loro, ma non volevo mettere loro alcuna pressione, quindi non ho detto nulla. Una sera sono tornata a casa dal lavoro ed entrambi mi hanno detto che si erano baciati e hanno confessato di essersi innamorati l'uno dell'altro. Ero motlo felice perché è successo in modo organico». I tre sono andati subito a fare shopping per super king. Quando le due donne sono state viste con il pancione al supermercato, «estranei e colleghi di lavoro hanno pensato che fossimo migliori amiche incinte. Quando hanno scoperto la verità, hanno smesso di parlarmi. Ma non ho lasciato che questo mi abbattesse», conclude Alexandra. Zane ha effettivamente avuto due figlie, Lilith e Zoey, a distanza di pochi mesi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Maggio 2024, 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA