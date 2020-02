Campionessa di surf muore a 24 anni in circostanze misteriose

di Nico Riva

😪La Fédération Française de Surf est au regret de vous annoncer, en accord avec sa famille, la disparition de Poeti Norac (24 ans), vice-championne de France de longboard. Plus d'informations 👉 https://t.co/54j55w54IQ pic.twitter.com/m3xIgJq45V — Fédé Française Surf (@SurfingFrance) February 4, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Febbraio 2020, 16:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avevae gioia di vivere, campionessa di surf francese, scomparsa in circostanze misteriose a inizio febbraio. Aveva solo 24 anni, ma già all'attivo diversi titoli nazionali e internazionali per la sua capacità di cavalcare le onde. La sua tragicaè stata confermata dalla Federazione francese die dalla famiglia, ma sulle cause ancora si indaga.«Siamo spiacenti di annunciare, in accordo con la sua famiglia, ladi Poeti Norac (24 anni), vicecampionessa di Francia di longboard» ha twittato la Federazione francese di surf martedì 4 febbraio, dopo 3 giorni di ricerche. La, di origine polinesiana e vietnamita, è morta il primo weekend di febbraio sulla Sunshine Coast australiana, dove si era trasferita da diversi mesi per inseguire la sua. Al momento però non hanno specificato le cause della sua prematura morte.La giovaneaveva cominciato a surfare a soli sei anni, precisa il quotidiano d'oltralpe Le Parisien, al fianco di suo papà. Era nata e cresciuta a Sables-d'Olonne, nella Vandea, regione nord-occidentale dellaI primi passi sulle onde li aveva mossi sulla shortboard, la tavola da surf corta, per poi passare a quella di più grandi dimensioni, in gergo longboard. Una decina d'anni fa aveva partecipato alle sue prime, e da allora non aveva più smesso, arrivando a conquistarsi il titolo di vicecampionessa di Francia nel 2018. Nel 2016 era arrivata terza. Ha disputato anche quattronazionali e riportato dieci vittorie nel Coupe de France.«La comunità surfistica perde un membro della sua famiglia, una bella persona dal sorriso radioso, un'artista sulla sua tavola il cui entusiasmo risplendeva ovunque». Con queste toccanti parole la Federazione ha voluto darle l'ultimo saluto, in attesa di una cerimonia ufficiale che si terrà prossimamente.