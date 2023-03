Pneumatico si stacca da un'auto e fa “decollare” quella in fase di sorpasso: il video choc

di Redazione web

Sempre grande prudenza quando si guida sulle strade ad alto scorrimento. Purtroppo anche questa, però, può non essere sufficiente contro eventi del tutto imprevedibili, come quello accaduto sulla Freeway 118 a Chatsworth, in California, negli Stati Uniti. Un incidente che avrebbe potuto causare una vera tragedia, ma che secondo le informazioni diffuse dal Dipartimento di polizia di Los Angeles, non ha provocato morti e neanche ferito in modo grave automobolisti e passeggeri.

Auto in aria

Quello che è successo ha realmente dell'incredibile, e non necessita di molte parole a commento, perché nel filmato diffuso sui social si vede chiaramente quanto è accaduto all'auto coinvolta. Quel che vediamo è un'auto di piccole dimensioni, nera, avvicinarsi ad un pickup che ad un certo punto perde una ruota che finisce sotto la vettura in avvicinamento facendola letteralmente saltare in aria.

Car loses tire resulting in a scary crash on 118 Freeway in Chatsworth, California; driver walked away with minor injuries. pic.twitter.com/JlAgy5tIdH — l|l 👁👅👁 l|l (@GuyWithSwords) March 26, 2023

Niente di grave

L'auto colpita dalla gomma si ribalta sulla freeway, ma per fortuna poi ritorna a terra senza capovolgersi e senza venire ulteriormente colpita da altre auto. Il pickup invece si riesce a fermare sulla corsia di emergenza.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 19:15

