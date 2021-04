Playboy miliardario morto, dopo tre anni arrestata la giovanissima moglie: ecco cosa è successo

A tre anni di distanza dalla morte di un anziano miliardario, considerato uno dei più grandi playboy del Giappone, una vera e propria svolta nelle indagini. È stata infatti arrestata la sua giovane moglie, una ex modella che oggi ha 25 anni e con cui era sposato da appena tre mesi.

Kosuke Nozaki, 77 anni, morì nel maggio 2018 in circostanze sospette dopo una vita di successi imprenditoriali (nel settore edilizio e in quello degli alcolici), ma non solo. Soprannominato 'Don Giovanni di Kishu', il miliardario giapponese era noto per le sue conquiste: nel corso della sua vita avrebbe sedotto più di quattromila donne spendendo per loro ben tre miliardi di yen (quasi 23 milioni di euro) e aveva anche deciso di scrivere un libro di successo in cui rivelava i suoi segreti di donnaiolo. Nel libro insegnava anche tecniche su come approcciare possibili conquiste, dalle studentesse universitarie alle hostess d'aereo, spiegando di non aver alcun interesse per macchine costose o ville esclusive, ma che il suo unico motivo per arricchirsi era sempre stata l'aspirazione di essere circondata da una compagnia femminile.

Quando Nozaki morì, nella sua casa nella prefettura di Wakayama, il miliardario era sposato con la giovane Saki Sudo da appena tre mesi. Nel suo testamento Kosuke Nozaki aveva espresso la volontà di lasciare la sua tenuta del valore di oltre un milione di euro alla cittadina di Tanabe, dove risiedeva, ma in qualità di principale erede, la giovane moglie avrebbe avuto la l'ultima parola sulla destinazione dell'eredità. Inizialmente, gli inquirenti credevano che la morte per avvelenamento di Nozaki fosse stata un caso di suicidio. Quell'ipotesi era però stata smentita da un fatto: poco meno di un mese prima era morto l'amato cane e il miliardario stava organizzando personalmente per l'animale un funerale in grande stile.

Prima della sua morte, Kosuke Nozaki era stato coinvolto in diversi scandali. Nel febbraio del 2016 aveva dichiarato di essere stato derubato da una modella poco più che ventenne di denaro contante e gioielli per un valore 60 milioni di yen, pari a 455mila euro, prelevati all'interno della sua abitazione. In base agli ultimi resoconti, Saki Sudo, originaria di Sapporo, non aveva mai raccontato alla famiglia di essersi sposata, e diceva ai conoscenti che si guadagnava da vivere grazie investendo in Borsa.

