Ruba dall'azienda 21 tonnellate di pistacchi: arrestato

Un uomo californiano è stato arrestato con l'accusa di aver rubato e tentato di rivendere oltre 21 tonnellate di pistacchi del valore di oltre 100.000 dollari. Alberto Montemayor, 34 anni, un camionista, è stato arrestato e portato nella contea di Tulare.

A seguito di un'ispezione di routine, la società Touchstone Pistachio, con sede proprio nella contea di Tulare, in California, ha contattato le forze dell'ordine la scorsa settimana dopo aver scoperto che 21 tonnellate di pistacchi erano scomparse dal loro lotto designato a Montemayor Trucking.

Un'indagine sui pistacchi scomparsi ha portato la polizia a una roulotte vicina dove erano state spostate le noci rubate. I pistacchi, originariamente conservati in sacchi da 2.000 libbre, erano stati spostati in sacchetti più piccoli apparentemente per essere rivenduti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Giugno 2021, 21:39

