piscina a sfioro sul tetto con vista a 360 gradi sullo skyline di Londra, la prima del suo genere al mondo. Un bagno da sogno, in una della città più belle al mondo. I progetti, che raffigurano una piscina trasparente aperta agli elementi in cima a un grattacielo di 220 metri, sono stati svelati da Compass Pools. L'azienda ha progettato anche l'edificio sottostante, che sarà caratterizzato da un hotel di lusso che offrirà accesso alla piscina per gli ospiti, come rivela l'Independent. I progetti sono pronti: una, la prima del suo genere al mondo. Un bagno da sogno, in una della città più belle al mondo. I progetti, che raffigurano unain cima a un, sono stati svelati da Compass Pools. L'azienda ha progettato anche l'edificio sottostante, che sarà caratterizzato da unche offrirà accesso alla piscina per gli ospiti, come

I nuotatori raggiungeranno la piscina da 600.000 litri, soprannominata Infinity London, tramite una scala a chiocciola rotante. "Abbiamo affrontato alcune sfide tecniche piuttosto importanti per questo edificio, il più importante è come entrare effettivamente in piscina", ha dichiarato a e-architect.co.uk il progettista e direttore tecnico della piscina di Compass Pool, Alex Kemsley .

"La soluzione si basa sulla porta di un sottomarino, abbinata a una scala a chiocciola rotante che sale dal fondo della piscina quando qualcuno vuole entrare o uscire - l'assoluta novità della progettazione di piscine e edifici . Oltre ai lati, anche il fondo della piscina sarà trasparente, consentendo agli ospiti dell'hotel di guardare in alto e vedere le persone che nuotano sopra di loro.

L'acqua sarà riscaldata in modo sostenibile, utilizzando l'energia di scarto dal sistema di condizionamento d'aria dell'hotel. "Gli architetti vengono spesso da noi per progettare piscine a sfioro sul tetto, ma raramente si può dire la propria in merito al design dell'edificio, perché la piscina è di solito un optional", ha affermato Kemsley.

Martedì 4 Giugno 2019, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA