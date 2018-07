Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La torrida estate aveva indotto gli abitanti di una decidere, al termine di una riunione, di installare unanello spazio comune del giardino. Le autorità, però, ne hanno imposto la, con una motivazione che appare assurda: «Se qualcuno si introduce all'interno del giardino di notte, potrebbe non vederla e rischiare di annegare».La vicenda, come riporta Metro.co.uk , è avvenuta a, nella regione britannica del Kent., una residente, è tra le promotrici dell'installazione della piscina gonfiabile, dal volume di, ed ha spiegato: «Prima ci hanno detto di rimuoverla, poi hanno detto che potevamo tenerla, ma avremmo dovuto svuotarla ogni sera e riempirla ogni mattina. Non solo è un grosso sforzo, ma c'è anche un'e non vogliamo né possiamo sprecare tutta quell'acqua».Nonostante l'ordine ricevuto, ora i condomini sono sul piede di guerra e non hanno intenzione di rimuovere la piscina 'incriminata'. «Tanti altri complessi residenziali hanno una piscina, perché la vogliono togliere solo a noi? Oltrettutto la motivazione è inaccettabile,» - spiega ancora Maria Young - «Ho problemi alla schiena e la piscina mi fa bene, mentre è divertente per i bambini e rinfrescante per tutti gli abitanti del condominio. Vogliono toglierci la piscina? Dovranno farlo con me dentro».