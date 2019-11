Lascia i comandi e scatta foto a una passeggera in cabina, pilota sospeso a vita

Martedì 5 Novembre 2019, 17:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando una foto compromette una carriera. È stato sospeso a vita ildella compagnia cinese Air Guilin, colpevole di aver concesso a una passeggera di entrare nella cabina di pilotaggio e averle scattato una foto proprio mentre l'aereo era in volo., ritrae la ragazza, non in uniforme, seduta nella cabina di pilotaggio di unpasseggeri, con le dita che formano una V. Nella didascalia si legge: «Molte grazie al capitano».Secondo la compagnia aerea, l'episodio si è verificato all'inizio di quest'anno sul volo GT1011 da Guilin a Yangzhou, nella provincia di Jiangsu, zona orientale della. La Air Guilin, basata nella Regione Autonoma di Guangxi Zhuang, ha reso noto cheper prevenire incidenti simili. Anche resto dell'equipaggio è stato sospeso a tempo indeterminato per permettere ulteriorida parte della Air Guilin. Zhang Qihuai, a capo della Chinese Aviation Law Association, ha affermato che anche la donna ritratta in foto potrebbe essere punita con una multa di circa 200 dollari e fino a 5 giorni di prigione.