Pilota vuole superare i 329 chilometri all'ora: si schianta in pista e muore a 47 anni

Ha perso la vita nel tentativo di battere un record. Un pilota britannico di 47 anni, Zef Eisenberg, si è schiantato con una Porsche 911 Turbo S, nello Yorkshire, nel nord dell'Inghilterra, nel pomeriggio del 1 ottobre., ma ha perso il controllo del mezzo ed è morto. Lascia una moglie e due bambini.La polizia ha confermato di aver ricevuto una chiamata dalla ex stazione della Royal Air Force, Elvington Airfield, dove il pilota ha tentato di superare il record. Successivamente, è arrivata anche la nota stampa della, che rappresenta concorrenti, volontari, club e tifosi. «Siamo addolorati nell'annunciare il fatale incidente avvenuto questo pomeriggio a Elvington Airfield».Zef Eisenberg, 47enne, era anche un imprenditore e un presentatore televisivo, oltre che un pilota con anni di esperienza alle spalle. Sia in auto che in moto aveva stabilito record e vinto diversi premi e riconoscimenti. Questa volta, si è spinto oltre il limite, nel tentativo di battere il record stabilito da Paul Drayson nel 2013: 205 miglia orarie (circa 329 km/h). Padre di due bambini, che cresceranno solo con la madre Mirella D’Antonio.Sulla tragedia è stata avviata anche un'indagine per comprendere meglio la dinamica dell'incidente. Sulla stessa pista, nel 2006, l'ex presentatore di Top Gear Richard Hammond fu protagonista di un altro schianto e finì in coma per due settimane. Nonostante questi drammatici eventi, il campo d'aviazione viene utilizzato normalmente per te altre attività inerenti agli sport a quattro ruote.