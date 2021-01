Da pilota a fattorino a causa del Covid: «C'era poco lavoro ma non perdo il mio ottimismo»

Da pilota di aerei a fattorino a causa della crisi creata dalla pandemia di Covid. Patrick Pawelczak, giovane pilota di 33 anni di origini polacche, da circa dieci anni vive con la moglie e le due figlie di 9 e 2 anni a Barcellona. Per anni ha lavorato come pilota di aerei, ma ora è stato costretto a reinventarsi per far fronte alle difficoltà economiche derivate dalla pandemia.

La crisi

Dal 2016 ha lavorato prima come formatore per giovani piloti, poi a bordo dei boeing della Go2Sky, una piccola compagnia area partner di operatori più noti come Air Berlin o Norwegian Air Shuttle. Dallo scorso aprile però non ha più volato e questo ha comportato una drastica diminuizione dello stipendio. All'Huffington Post ha raccontato la sua storia: «Volare è la mia più grande passione i primi due mesi della pandemia, fermo a casa, non sapevo cosa fare», ha detto, così ha avuto l'esigenza di reinventarsi.

Il nuovo lavoro

Su Linkedin mette a confronto le foto con i due lavori e ironizza sulle parole dicendo di essere passato da "pilot" a "paleta", cioè la cazzuola da muratore. Non si scoraggia, anzi capisce che molte persone si trovano nella sua stessa condizione e che la sua spinta a cercare di andare sempre avanti con il sorriso gli arriva proprio dalla famiglia. «Ho detto a me stesso: ‘ei, ce la puoi fare!’ Così mi sono messo in proprio lavorando come fattorino per Amazon, una collaborazione a partita iva per un massimo di 15 ore a settimana e un guadagno lordo di 14 euro all’ora. in tasca te ne restano forse 5, hai diverse spese e devi mettere a disposizione la tua macchina». Tutto però lo dice con il sorriso sulla bocca e invita tutti a non lasciarsi prendere dalla depressione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Gennaio 2021, 13:06

