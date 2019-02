Pilota dorme durante il volo, il video choc fa il giro del mondo

di Alessia Strinati

Sorpreso a fare uUndella China Airlines è stato filmato nella cabina di pilotaggio del suo aereo mentre conduceva i passeggeri addormentato. Il pilota del Boeing 747, identificato come Weng Jiaq, ha lai e sembra dormire beatamente mentre trasporta diversi passeggeri in aria.Il video è stato diffuso in rete ed è stato travolto da un vortice di polemiche. China Airlinese è però intervenuta a tutela del pilota affermando che nelle lunghe tratte o in alcuni periodi è inevitabile che si possa accusare la stanchezza, per questo motivo i piloti in cabina sono due, come in questo caso. Il co pilota ha infatti filmato la scena e lasciato che il suo compagno continuasse il riposo.Secondo quano riporta il Daily Mail , il problema sarebbe negli orari di lavoro spesso troppo stressanti per i piloti. Alcuni dipendenti lavorano fino a 12 ore nella stessa giornata mettendo in questo modo anche in pericolo l'incolumità dei passeggeri.