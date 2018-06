La pillola le causa una trombosi e lo scopre su Fb

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Scopre di esseregrazie ae riesce aMarie Amoureux 28enne di Orange, in Australia, si è accorta di essere malata grazie al social: dopo mesi che avevae che respirava a fatica ha scoperto quello che aveva da un articolo letto su Facebook.Marie si era già rivolta a un dottore e aveva fatto dei test, ma il medico le aveva detto che non aveva nulla di grave, mentre in realtà aveva una trombosi venosa. Nell'articolo in cui è capitata navigando in rete, ha ritrovato tutti i suoi sintomi, così ha deciso di rivolgersi ad un altro dottore e di fare una visita specialistica. La diagnosi a quel punto è stata tragicamente chiara: Marie aveva moltissimi grumi nella sua gamba, tanti che erano arrivati a diffondersi fino ai polmoni. «Mi hanno detto che avevo un'enorme embolia polmonare e che ero in pericolo di vita. Se non avessi letto su Facebook quell'articolo, sarei potuta morire», ha raccontato la ragazza come riporta il Daily Mail A causarle questo problema sarebbe stata la pillola anticoncezionale che assumeva da quando aveva 20 anni. Il medico l'aveva prescritta per curare l'ovaio policistico, ma avrebbe dovuto seguire dei controlli di routine e avrebbe dovuto essere seguita in modo diverso. La 28enne è stata ricoverata per una settimana in ospedale dove a seguito di una terapia farmacologica è riuscita a guarire.