Casa invasa dai piccioni, la donna che gli dà da mangiare (3 volte al giorno) denunciata dalla vicina: il Comune la multa

di Redazione web

Il suo è un appuntamento fisso. Tre volte al giorno, esce sul patio di casa per dare da mangiare ai piccioni. Una pratica che ha provocato una vera e propria invasione di volatili, facendo infuriare i vicini. Fino a quando uno di loro, stufo di dover convivere con questa situazione, l'ha denunciata.

Poliziotta di 24 anni uccisa da 4 adolescenti, il racconto choc: «Erano a caccia di vittime»

Bimba di 4 anni ustionata dalle crocchette di pollo McDonald's in Florida. Il papà: «Ha cicatrici sulla pelle». E chiede maxi risarcimento

La denuncia in tv

La donna, una cittadina di Sabadell (Barcellona), è stata multata dal Comune e dovrà pagare una sanzione di 137 euro. Le istituzioni si sono mosse dopo la denuncia della vicina di casa, che si è rivolto al programma televisivo El món, su RAC1.

📹 Això és el que passa cada dia, diverses vegades, quan la veïna de l'Anna dona menjar als coloms des del pati de casa, a Sabadell



👉 EN DIRECTE: https://t.co/cjKGkDDkVA pic.twitter.com/tmIDa9zfrn — El món a RAC1 (@elmonarac1) April 25, 2023

Anna, la vicina che l'ha denunciata, è disperata. «Ne arrivano tra i 100 e i 200 alla volta. Non è solo la sporcizia, è anche il rumore. È opprimente, viviamo molto male». La vicina ha aggiunto che non solo dà da mangiare ai piccioni dal patio, ma anche per strada mentre cammina con una borsa e sparge il mangime.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Maggio 2023, 22:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA