Picchiati e costretti a vivere tra le feci, 10 bimbi salvati dalle violenze dei genitori

Chiusi in casa,e costretti aIn queste condizioni sono stati trovatidi età compresa tra i. I piccoli venivano picchiati, obbligati a vivere tra le loro stesse feci, proprio da chi avrebbe dovuto amarli, crescerli e proteggerli, ovvero da mamma e papà.I bambini sono stati trovati nella loro casa di di Fairfield, a nord di San Francisco. Il padre,di 29 anni, è stato arrestato con l'accusa di abusi e pedofilia, mentre la madre, Ina Rogers, 30 anni, è accusata di negligenza infantile ed è ora libera su cauzione. Come riporta la stampa locale a far emergere la situazione in cui vivevano i bambini è stata una telefonata della donna alla polizia per denunciare la scomparsa del figlio 12enne. Ovviamente sono scattate le indagini che sono partite proprio dalla loro abitazione e a quel punto gli agenti si sono trovati davanti uno spettacolo terrificante.Il comandanete ha parlato di: «condizioni di vita non salubri, con immondizia e cibo avariato sul pavimento, escrementi di animali e umani». Le indagini si sono concentrate anche su quello che avveniva tra le mura domestiche ed è emerso che i bambini venivano picchiati, offesi e torturati. I ragazzi sono stati affidati ai servizi sociali e pian piano hanno raccontato l'incubo in cui erano costretti a vivere da anni.I fatti risalgono al 2018, ma in questi giorni si sta scolgendo il processo per la coppia. La prima denuncia arrivò nel 2014, da parte della nonna dei bimbi che aveva notato gli atteggiamenti violenti del padre nei loro confronti. La madre invece protegge il marito: «È una persona fantastica, nonostante tutti lo giudichino male per via dei tanti tatuaggi che ha. E io sono una madre straordinaria. Non permetterò che questo ci distrugga e non smetterò di combattere».