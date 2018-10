Melissa picchiata brutalmente dal fidanzato geloso: «Troppo scollata su Instagram»

Sabato 6 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

dalper aver mostrato unasui social. Melissa Gentz​, una studentessa della Florida di 22 anni, ha voluto raccontare sulla sua paginaquello che ha subito dal suo fidanzato, il milionario Erick Bretz che l'ha picchiata brutalmente dopo essere stato colto da un raptus diL'uomo sarebbe stato infastidito da alcune immagini della fidanzata su Instagram, in cui la 22enne avrebbe mostrato una scollatura troppo accentuata. Così Erick l'ha presa a calci, pugni e ha anche provato a strangolarla stringendole il collo tra le gambe. La giovane ha mostrato i lividi sul volto, proprio sul social incriminato, per denunciare l'accaduto. La ragazza ha raccontato di essere stata aggredita nel cuore della notte e di aver chiamato la polizia perché terrorizzata dalla furia con cui il 25enne si era avventato sopra di lei.Secondo quanto riporta il Daily Mail, la ragazza avrebbe scritto un post con la foto incriminata commentando: «Sto ripubblicando questa foto perché il mio fidanzato l'ha cancellata senza il mio permesso. Mi ha detto che le donne con i fidanzati non potevano avere foto che mostravano il loro seno, così ora voglio lanciare un messaggio a tutte le ragazze che vivono una situazione simile di ribellarsi e troncarla prima che sia troppo tardi».L'uomo ha negato ogni accusa ed è uscito dopo l'arresto su cauzione. Ora ha ricevuto un ordine restrittivo con il quale non puà avviciarsi alla sua, ormai ex, fidanzata.