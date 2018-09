Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

per 40 minuti dal suolo giustifica in tribunale. La 22enne Kristina Perry è stata brutalmentedal suo compagno, il 35ennePaul Bashi, che le ha dato talmente tanti calci e pugni da mandarla in coma.La ragazza della contea di Macomb, nello stato del Michigan, è finita in coma farmacologico a causa delle numerose percosse, riprese da una telecamera di sicurezza. Nelle immagini l'uomo si avventa ripetutamente sulla donna indifesa, la picchia e le lancia addosso oggetti anche molto pesanti e infine la colpisce per più di 100 volte con diversi coltelli. A far scattare l'ira sarebbe stata la gelosia: nel filmato si vede Bashi vedere prima il telefono della fidanzata e poi avventarsi su di lei.Forse un messaggio, una chat equivoca, ma qualunque cosa fosse lo ha spinto quasi ad ammazzare la donna che diceva di amare. Secondo quanto riporta il Daily Mail , però, la compagna ha provato a difenderlo. Dopo essere stata soccorsa è partita la denuncia ai danni del body builder che in questi giorni si trova a dover sostenere il processo a suo carico. Proprio in tibunale Kristina lo ha difeso dicendo che non è stata colpa sua, che lei si prendeva le sue responsabilità e ha chiesto ai pm di respingere le accuse.