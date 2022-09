La piazza più piccola d'Europa: solo 24 m². Ecco dove si trova

Una piazza così piccola da essere anche difficile da immaginare. Con una superficie di appena 24 metri quadrati, questa minuscola piazza, da sempre riconosciuta ufficialmente dalla toponomastica cittadina, è la più piccola di tutta Europa. Ecco dove si trova.

La piazza più piccola d'Europa

Stiamo parlando di plaça dels Raïms, nel cuore del centro storico di Girona, in Spagna. Il nome della piazza, in catalano, significa "piazza delle Uve" anche se nel Medioevo era conosciuta come plaça de la Palla ("piazza della paglia"). Il nome è dovuto ad alcuni mercati che avevano luogo tra la piazza e i vicoletti che la circondano.

Sembra davvero incredibile che in una città di quasi 102mila abitanti possa esserci la piazza più piccola d'Europa, ma questo dettaglio curioso attrae sempre di più i turisti, dal resto della Spagna e non solo. La superficie è irregolare e la larghezza massima della piazza non supera i sei metri. Per accedervi è necessario arrivare a piedi, percorrendo un vicoletto largo appena un metro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Settembre 2022, 18:15

