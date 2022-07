Philadelphia come Chicago, spari alla parata del 4 luglio: urla e fuga in strada, è caccia all'uomo

Due poliziotti sono stati feriti da colpi di arma da fuoco alla fine della parata del 4 luglio a Filadelfia. Lo riporta Abc news. E' successo a poche ore dalla strage alla festa per l'Indipendenza americana alla periferia di Chicago. Ora è caccia all'uomo. Su Twitter circolano video in cui si sentono gli spari e si vede la folla disperdersi, mentre sullo sfondo continua lo spettacolo dei fuochi d'artificio.

Spari alla parata del 4 luglio in Illinois, almeno 5 morti e 16 feriti

This is a quintessentially American scene. And it’s not what real freedom looks like. pic.twitter.com/tsT62HV4px