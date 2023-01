Pfizer, ricavi a livelli record nel 2022 grazie ai vaccini: «Oltre 100 miliardi di dollari»

Ricavi record nel 2022 per Pfizer. Il colosso Usa del farmaco ha chiuso il 2022 con «ricavi record» per 100,33 miliardi di dollari (92,63 mld euro), in crescita del 23%, si legge in una nota in cui viene indicato che l'utile netto è salito del 43% a 31,37 miliardi di dollari e l'utile per azione del 62% a 6,58 dollari (6,07 euro). Per l'anno in corso la casa farmaceutica, in prima linea negli ultimi tre anni contro la pandemia di Covid-19 con il suo vaccino mRna, prevede ricavi compresi tra 67 e 71 miliardi di dollari (tra 61,86 e 65,55 mld euro) e un utile per azione tra 3,25 e 3,45 dollari (fra 3 e 3,19 euro).

Ricavi da vaccini in calo

Pfizer prevede ricavi da vaccini in calo del 64% a «circa 13,5 miliardi di dollari» per il 2023. Un dato che secondo il colosso Usa del farmaco, sarà destinato a salire nel 2024, «dopo aver raggiunto il punto più basso nel 2023». Pfizer stima un calo dal 31 al 24% della popolazione Usa vaccinata, con «circa 1,3 dosi somministrate a persona» contro le 1,4 del 2022. Sarà di circa il 64% la quota di mercato Usa, coerente con il dato del 2022, mentre sono previste in calo da 92 a 65 milioni le dosi di vaccini richieste, dato quest'ultimo che include le scorte esistenti negli Usa.

