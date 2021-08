Pfizer, donna muore dopo il vaccino in Nuova Zelanda: «Probabile effetto collaterale»

Una donna in Nuova Zelanda è morta dopo avere ricevuto il vaccino anti Covid prodotto dalla casa farmaceutica americana Pfizer: lo riporta la Bbc. Secondo il comitato indipendente neozelandese per il monitoraggio della sicurezza dei vaccini anti coronavirus (il Covid-19 Vaccine Independent Safety Monitoring Board), si tratta del primo decesso nel Paese legato a questo siero.

New Zealand woman dies after receiving Pfizer vaccine https://t.co/xPX0KPJudt — BBC News (World) (@BBCWorld) August 30, 2021

La causa ufficiale della morte non è stata ancora determinata, ma il comitato ha affermato che il decesso della donna è stato causato «probabilmente» da miocardite, ovvero l'infiammazione del muscolo cardiaco, un raro effetto collaterale di questo vaccino. Il comitato non ha escluso comunque che altri problemi medici possano avere «influenzato» l'esito della vaccinazione. Ulteriori indagini sulla morte della donna sono in corso ed è atteso il parere di un medico legale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Agosto 2021, 10:20

