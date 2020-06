Peti contro la polizia, cittadino multato per 500 euro: «Ha liberato l'aria volontariamente»

rumorosamente lasciato andare flatulenze intestinali dalle quali la polizia ha avuto difficoltà a difendersi

Natürlich wird niemand angezeigt, wenn einmal versehentlich „einer auskommt“. Der Angezeigte verhielt sich jedoch während der gesamten vorangegangenen Amtshandlung bereits provokant und unkooperativ. Er erhob sich leicht von der Parkbank, (1/2) — POLIZEI WIEN (@LPDWien) June 16, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Giugno 2020, 16:05

Hadavanti ad alcunied è stato punito con una. Protagonista della vicenda è un cittadino che lo scorso 5 giugno, in un giardino pubblico di, avrebbe oltraggiato così, e in maniera volontaria, le forze dell'ordine.Il singolare episodio, raccontato dalla polizia della capitale austriaca e riportato anche da media internazionali come la Bbc , è costato una ingenteal cittadino che, stando a quanto rivelato dalle autorità, avrebbe «».Il caso ha suscitato polemiche e perplessità, specialmente da parte di alcuni cittadini che ritenevano eccessiva laper il 'petomane'. «Nessuno, ovviamente, può essere sanzionato per uninvolontario, ma quell'uomo lo ha fatto in maniera provocatoria e intenzionale» - si è difesa la polizia di Vienna - «Nella fattispecie, si è alzato da una panchina, si è avvicinato agli agenti e ha generato, con pieno intento, un'intensa aria intestinale. Comunque, l'uomo multato potrà fare ricorso contro la sanzione».