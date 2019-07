Affonda peschereccio, almeno 27 morti e nove dispersi

Ventisei persone sono morte per l'affondamento di un peschereccio al largo delle coste nord-orientali dell'Honduras. Altre 47 persone sono state tratte in salvo. Lo ha riferito il portavoce militare Jose Domingo Meza all'emittente radiofonica HRN. In precedenza, il bilancio delle vittime era stato fissato a 27 morti. Nella stessa zona un altro peschereccio ha avuto poco prima un altro incidente. L'imbarcazione, lunga 13 metri, aveva una capacità per 31 persone, ma ne trasportava 40. Sono tutte state tratte il salvo. Giovedì 4 Luglio 2019, 07:45

