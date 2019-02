Lunedì 4 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Stephen Smith, 64 anni, è stato ricoverato in ospedale a Natale quando i suoi gravi problemi di salute lo hanno lasciato in uno stato davvero al limite. Nonostante i suoi problemi però gli sono statied è stato considerato idoneo al lavoro. L'uomo aveva dichiarato il suo stato di salute, affermato che non era in grado di stare in piedi, ma ogni volta i sussidi gli sono stati negati.Secondo quanto riporta Metro a seguito di visite più accurate e del ricovero in ospedale si sono realmente resi conto della sua condizione e pare che potrebbe finalmente ottenere i compensi statali che gli spettano. Stephen, di Kensington, ha sofferto con una serie di gravi condizioni per diversi anni. La sua malattia più debilitante è la broncopneumopatia cronica ostruttiva, un problema respiratorio incurabile che causa gravi problemi respiratori e peggiora nel tempo. Ma soffre anche di un'artrosi atroce, ha una prostata ingrossata e usa una sacca per la colostomia per andare in bagno. Dopo aver richiesto i sussidi gli è stato detto di dimostrare che era in cerca di lavoro, cosa per cui lui è impossibilitato, così non sono arrivati gli aiuti.Un suo vicino e un consigliere comunale si sono presi a cuore la sua storia e hanno fatto di tutto perché ottenesse gli aiuti necessari. Oggi finalmente ha il supporto di cui ha bisogno, anche se il percorso è stato molto duro e faticoso.