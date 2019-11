Perde la fede nuziale in giardino, grazie ai figli la ritrova dopo 40 anni

Martedì 5 Novembre 2019, 23:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Perde lamentre fa deie la ritrova dopograzie ai suoi figli. Il 72enne Michael Hill, aveva ormai perso le speranze di poter ritrovare il suo anello di nozze smarrito nel giardino di casa sua a Tingalpa, sobborgo di Brisbane, nel Queensland. Lui e la moglie Kaye per anni hanno cercato di trovarla senza mai avere alcun esito.Da sempre però la coppia aveva avuto il rimpianto per aver smarrito quel prezioso segno di amore, così i figli hanno chiamato un esperto, un ricercatore di tesori che ha setacciato il loro giardino riuscendo finalmente nell'impresa. Dopo 40 anni, l'anello con la data delle loro nozze, è venuto fuori e l'uomo ha potuto di nuove metterlo al dito.Non è stato facile nemmeno con le più avanzate tecnologie, infatti la fede è spuntata fuori dopo ben 11 ore di lavoro divise in due giorni. La gioia dei due coniugi è stata infinita: «Se penso alle centinaia di volte in cui ho camminato su quell'anello senza saperlo è incredibile», ha raccontato Michael a Metro , finalmente orgoglioso di mostare di nuovo la sua fede nuziale.