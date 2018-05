Perde l'equilibrio con i tacchi alti e fa cadere il figlio dal balcone: bimbo di 6 mesi muore sul colpo

Padova, beve il latte artificiale: bimbo di un mese colpito da choc anafilattico

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Laperde l'suimentre si sporge dalcon ilin mano e lo fa precipitare a terra. Il piccolo dicadendo dal secondo piano di un palazzo dopo che sua mamma, una giovane di 23 anni, ha perso l'equilibrio mentre camminava su dei tacchi molto alti.Femida Shaikh era appena stata alla celebrazione di un matrimonio nella città di Kalyan, vicino a Mumbai, in India e per l'occasione aveva messo delle scarpe molto alte, pur non essendo abituata a camminarci. Subito dopo, passeggiando sul balcone la donna avrebbe perso l'equilibrio lasciando cadere il piccolo Mohammed nel tentativo di non scivolare lei a terra.Il piccolo è stato soccorso da alcuni parenti che hanno assistito alla scena, come riporta anche il Mirror, ed è stata subito chiamata un' ambulanza. I paramedici hanno riscontrato un grave trauma spinale che non ha lasciato scampo al bambino morto prima ancora di arrivare in ospedale. Le autorità hanno registrato il caso come un incidente.