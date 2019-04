Per lo Stato è una donna single e da aiutare, ma faceva viaggi esotici insieme al marito segreto

Benefits cheat, 52, claimed £66,700 by pretending to be single while taking exotic Canaries trips https://t.co/NAVPkYmHiq — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 2 aprile 2019

Una donna di 52 anni è stata accusata di aver truffato lodichiarando di essere una donna single meritevole di sussidi finanziari.ha percepito circa 70mila euro negli ultimi anni fingendo di essere sola e in difficoltà, mentre faceva viaggi esotici alle Canarie con il marito segretoOra è costretta a restituire la cifra ricevuta, ma per rimborsare il debito ci vorranno cinquant'anni.Quando le autorità l'hanno scoperta, ha affermato di essere stata vittima di una relazione violenta; accuse che in seguito alle indagini sono state giudicate infondate.Williams ha fatto domanda per l'indennità alle amministrazioni comunali nei primi anni duemila perché incapace di lavorare, ma nel maggio 2010 si è sposata evitando di informare le autorità delle nuove circostanze.L'anno dopo le nozze ha cominciato a lavorare e a guadagnare mentre continuava a rivendicare il sussidio. Aveva un conto bancario in comune con il marito e viveva nella zona di Brynhyfryd a Swansea. La coppia non rinunciava neanche alle vacanze raggiungendo le Canarie diverse volte l'anno. Quando la truffa è venuta alla luce, Williams aveva ottenuto migliaia di euro che non le spettavano.