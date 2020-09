Pensionato ucciso da una mandria di mucche, aggredito mentre passeggiava con il cane

Ultimo aggiornamento: Domenica 27 Settembre 2020, 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Undopo essere stato. Si tratta del secondo caso in pochi giorni nel nord dell'Inghilterra. Malcolm Flynn stava camminando lungo la Pennine Way vicino al castello di Thirlwall e Gisland nel Northumberland quando ha incontrato le mucche che lo hannosul posto.Secondo quanto riporta l' Independent l'uomo, un insegnante in pensione, stava passeggiando con il suo cane quando la mandria lo ha travolto. Gli inquirenti hanno spiegato che Flynn stava camminando con un altra persone che ha provato ad aiutarlo senza riuscirci. Ora gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente e capire cosa possa aver causato l'attacco delle mucche, per questo hanno chiesto ad altri trekker che hanno aiutato il pensionato di raccontare cosa abbiano visto quel giorno.Circa 98 persone sono state uccise da mucche nel Regno Unito negli ultimi 20 anni, secondo l'Health and Safety Executive del governo.