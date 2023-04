Pensionata vende tutto e vive in crociera a 75 anni: «Non ho detto nulla a mia figlia e alle mie nipoti»

di Redazione web

Giro del mondo di 3 anni in crociera per una pensionata di 75 anni, che ha deciso di vendere tutti i suoi averi prima di salpare. Lei è Sharon Lane. Era un'insegnante californiana appassionata di viaggi. In passato insegnava lingue straniere e adorava portare i suoi studenti in viaggio in Europa. Negli anni '90 si è trasferita a Città del Capo, in Sudafrica, per due anni di avventure. Di recente, si è interessata al mondo delle crociere. "Preferisco i giorni oceanici, quando stiamo solo navigando o attraversando gli oceani, mi entusiasma", dice a CNN Travel.

Il costo

Le camere più economiche sulla MV Gemini costano circa $ 30.000 all'anno, incluso uno sconto per chi viaggia da solo. Lane ha calcolato che questo costo era gestibile. Ora è impegnata a prepararsi per lo sbarco di novembre della MV Gemini. Sta vendendo la maggior parte dei suoi averi, rinunciando all'affitto e preparandosi per un lungo periodo in mare. "È un atto di fede, ma so che ci sarà un posto qui quando tornerò. O forse finirò per vivere in un altro paese. Non ho limiti".

La cabina

Lane ha optato per una delle cabine più economiche a bordo, quella che Life at Sea Cruises chiama una stanza "Virtual Inside". La cabina di 130 piedi quadrati non ha finestre, ma agli ospiti è stato promesso uno schermo che trasmetterà filmati in diretta dall'esterno della nave. "Mostra letteralmente ciò che vedresti fuori dalla tua finestra se ne avessi una", afferma Lane. "E questo mi basta, lo è davvero." Lane insiste sul fatto che la prospettiva di vivere tre anni in una stanza senza luce naturale non è scoraggiante. Durante il giorno, si rilasserà altrove sulla nave. Ha intenzione di vendere "il 95% dei suoi averi prima di salpare.

La partenza solitaria

Lane non ha ancora detto a sua figlia o ai nipoti che si imbarcherà per la crociera. "Non voglio che provino a dissuadermi", dice. Lane pensa che sosterranno la sua decisione, ma tre anni sono tanti ed è probabile che non vedrà per molto i suoi cari. Non vede però l'ora di creare nuove connessioni a bordo. Ha sentito che ci saranno molti viaggiatori solitari durante il viaggio e ritiene che saranno desiderosi di socializzare. In effetti, la compagnia di crociere ha già collegato molti degli ospiti tramite un'app, afferma Lane, e "è già un buon momento". “Ci siamo già conosciuti, ci siamo già offerti volontari per aiutarci a vicenda, scambiarci idee, rispondere a domande e fare progetti. È già divertente".

La ricerca dell'amore?

Lane è felicemente single da molto tempo e respinge l'idea che potrebbe trovare una storia d'amore a bordo. "Questo non accadrà. È completamente fuori dalla mia testa. non ho alcun interesse. Voglio fare amicizia”, dice. Inoltre, quando ha preso la decisione di prenotare la crociera di tre anni, si è sentita estremamente grata per la sua indipendenza: ha parlato con persone che hanno affermato di volersi iscrivere, ma il loro partner o coniuge non è interessato.

La malattia

Lane soffre di una patologia ai polmoni che, secondo lei, la rende più suscettibile agli effetti del Covid-19 e di altri virus respiratori. Raramente è uscita di casa da quando la pandemia ha preso piede. Ma piuttosto che essere preoccupata per l'imbarco su una nave da crociera, Lane suggerisce che si sentirà più a suo agio a bordo che a terra: è fiduciosa nelle misure Covid della crociera e nelle strutture mediche disponibili a bordo, e prevede anche di prendere le proprie precauzioni.

Le tappe del viaggio

In totale, la MV Gemini si fermerà in 375 porti nei suoi tre anni di viaggio, di cui 208 compresi i pernottamenti. La nave farà tappa ovunque dall'India alla Cina, dalle Maldive all'Australia, con alcuni scali di più notti. Lane è entusiasta di vedere il globo e contenta che i viaggiatori avranno il tempo di godersi ogni destinazione, ma pensa che trascorrerà più tempo a bordo della nave rispetto a molti dei suoi compagni di viaggio. "Per me, l'oceano è la cosa", dice. "La nave stessa nell'oceano, questa è l'attrazione." Lane ha in programma di scrivere sul blog la sua esperienza: "il mio obiettivo è scrivere qualcosa ogni giorno".

