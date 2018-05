Pensionata porta il suo vaso cinese rotto all'asta: battuto per la cifra record di 70 mila sterline

Il vaso giallo è stato pubblicizzato sul sito web di Eastbourne Auctions, nell'East Sussex, con una stima compresa tra £ 90 e £ 120. L'offerta è decollata ed è stato battuto alla fine per una maxi cifra di 70.000 sterline. Con tutte le tasse aggiunte sul prezzo totale pagato dal compratore cinese ma residente in Germania il totale è salito a £ 87.000. Il vaso floreale giallo che era confinato in garage tra la polvere è stato fatto risalire al 18 ° secolo ed è stato creato per un imperatore cinese. La signora Anna è rimasta senza parole.

Anne Beck non ci aveva mai fatto caso a quel vaso malconcio che teneva in garage, lei aveva ereditato l'oggetto alto, spezzettato e scheggiato da 12 pollici, da suo nonno, che era un restauratore d'epoca. L'83enne inglese era troppo imbarazzata per mostrare il vaso e l'ha tenuto nel suo garage per 11 anni fino a quando non lo ha messo nella sua auto per portarlo in un negozio di beneficenza per metterlo all'asta. E qui c'è stata una grande sorpresa.