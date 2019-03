Un pene inciso nel Vallo di Adriano 1800 anni fa: «Non era un simbolo volgare». Ecco cosa significava

C'è posta per te, «Non l'avrei aiutata neanche con la bava alla bocca»: parole grosse, Maria De Filippi costretta a intervenire​

This Phallus is a Roman symbol meaning 'good luck'



This graffiti from 207AD was discovered at a quarry near Hadrian's Wall quarry during recording work with archaeologists from @uniofNewcastle https://t.co/bmu8wMqCK0 pic.twitter.com/GdiuXyDwEp — Historic England (@HistoricEngland) 27 febbraio 2019

La moda di disegnareè molto più antica di quanto si possa immaginare. Anche se, quasi duemila anni fa, le incisioni avevano ben altro significato rispetto alla volgarità di oggi. Lo confermano alcuni archeologi, autori di una scoperta sorprendente: un, risalente ad almeno, è infatti stato rinvenuto nel, la muraglia difensiva fatta erigere dall'imperatore romano dopo la conquista della Britannia.Gli esperti dell'università di Newcastle hanno rinvenuto ilinciso in una fortezza adiacente al, in una zona vicina alla regione della Cumbria. A realizzarlo, con tutta probabilità, deve essere stato un soldato romano, in una data fissata dagli archeologi. Va detto, però, che l'intento dell'autore non era quello di suscitare ilarità con un disegno volgare: nell'antichità, infatti, simboli del genere erano un'espressione per invocare buona fortuna. Gli studi realizzati dagli archeologi sono stati pubblicati sulla rivista specializzata Historic England Nell'epoca in cui è stata realizzata la singolare incisione, l'impero romano stava rafforzando le linee difensive del, che permetteva di difendere i confini da pitti, la popolazione che nell'antichità abitava l'odierna Scozia. Oltre al, gli archeologi hanno rinvenuto e analizzato anche altre incisioni: nove, di cui solo sei leggibili, e anche quella che è considerata unapoco edificante di uno deia comando delle legioni impegnate nella difesa dei confini dell'impero.