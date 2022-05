Pene nel braccio, finito il calvario di Malcolm MacDonald: è stato operato

La storia tragicomica di Malcolm MacDonald ha dell'incredibile. L'uomo, un britannico di 47 anni e padre di famiglia, ha vissuto un incubo davvero inusuale. Per sette anni ha vissuto con un pene sul braccio e, adesso, finalmente gli è stato rimesso nel posto giusto.

«Ora mi sento di nuovo un uomo» ha così commentato l'uomo il successo dell'operazione che ha rimesso a posto le cose.

Tutto era iniziato nel 2010 quando, a seguito di una grave infezione, l'uomo ha perso l'organo riproduttivo. Dopo svariate operazioni, nel 2015 i medici ne avevano ricostruito uno nuovo prelevando della carne dal braccio dell'uomo. L'idea era di riattaccarlo al suo posto ma, a causa della mancanza di ossigenazione nel sangue, è stato deciso che inizialmente doveva essere innestato al suo braccio sinistro.

Come lui stesso ha raccontato in un documentario di Channel 4, la cosa doveva durare poco vista la situazione e il posto molto scomodo per tenere un pene da circa 15 centimetri ma a causa di una serie interminabile di ritardi dovuti a problemi ospedalieri e pandemia Covid, l'attività chirurgica da 50mila sterline finanziata dal servizio sanitario nazionale è stata rinviata più volte e ha costretto l'uomo a tenere sul braccio il pene per un bel po' tempo.

Per Malcolm è iniziato un vero e proprio calvario. Non poteva indossare magliette a maniche corte in pubblico e non poteva andare al mare con i figli perché si vergognava. Tutto quello che le persone reputano semplice a banale per lui è diventato impossibile.

Alla fine però, grazie a un'operazione chirurgica durata nove ore, l'organo è tornato al suo posto e l'uomo di Thetford nel Norfolk ora ha potuto riprendere la sua normale vita. «La prima cosa che ho fatto dopo l'intervento è stata guardare in basso e ho pensato, L'hanno fatto bene questa volta, ora mi sento di nuovo un uomo», ha dichiarato il 47enne, aggiungendo: «Questo potrebbe essere un punto di svolta nella mia vita».

L'intervento di riposizionamento è stato complicato e ha coinvolto chirurghi plastici e urologi ma l'uomo potrà anche fare sesso, poiché i medici hanno costruito un meccanismo con una pompa manuale che gli offrirà un'erezione.

