Pellicce di criceto, lince e canguri: dopo la Brexit nel Regno Unito tornano legali

potranno essereDopo la Brexit, cadrà quel vincolo che impediva il commercio di abiti con questo tipo di pellicce animali, come rileva l'independen t, e si avrà una svolta anche nel campo della moda. Le fattorie che allevano questo tipo di aninali da pelliccia sono e restano vietate, ma con le importazioni ci potrebbe essere una svolta.Già sono apparsi nei primi negozi e negli store online capi del genere, come con pellicce di canguro e, sebbene i prezzi siano piuttosto alti, iniziano ad esserci i primi acquirenti. Piccole piattaforme online spediranno anche vestiti fatti con pelliccia di lince, coyote, capra, coniglio e procione, così come di visone. Alcune griffe hanno annunciato dei cambiamenti nel confezionamento di alcuni abiti, ma le associazioni animaliste sono insorte.Mark Glover, direttore del gruppo anti-pelliccia Respect for Animals, ha dichiarato: «Tragicamente è legale importare sia la pelliccia di lince che quella di criceto, che è del tutto ipocrita visti i metodi principali per ottenerla, motivo per cui sono state bandite per molti anni nel Regno Unito».