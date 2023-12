Perde i sensi e si accascia mentre si esibisce al concerto: cantante muore sul palco davanti ai fan VIDEO

Lutto nel mondo della musica per la tragica e inaspettata morte del cantante brasiliano Pedro Henrique, 30 anni, deceduto sul palco mentre si esibiva alla Feria de Santa de Bahía, mercoledì 13 dicembre.

Il giovane artista è crollato al centro del palco mentre intonava canzoni gospel davanti ai suoi fan. Sui social sono comparsi numerosi video che ritraggono il cantante perdere i sensi e cadere proprio mentre si stava esibendo.

I fan presenti all'esibizione di Pedro Henrique sono ancora sotto choc dopo aver assistito alla morte dell'artista in diretta, a pochi metri dal palco. Inizialmente, molti di loro hanno pensato a un malore momentaneo, ma dopo qualche ora dall'incidente l'etichetta discografica dell'artista ha confermato la notizia della sua morte tramite un post su Instagram.

«Ci sono situazioni molto difficili nella vita, per le quali non abbiamo alcuna spiegazione. Dobbiamo solo capire che la volontà di Dio prevale! Pietro era amico di tutti. L'unico figlio maschio, un marito presente e un padre super devoto.

Il momento in cui Pedro Henrique è colto da un malore, si accascia e muore è stato registrato da diversi fan presenti allo spettacolo che, in quel momento, volevano solo riprendere l'esibizione del cantante gospel.

