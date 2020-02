Pedofilo torturato in carcere dai compagni di cella: «Lo hanno spogliato e messo con la testa nel wc»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Febbraio 2020, 14:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Un uomo, accusa diè statoreclusi insieme a lui che, dopo aver saputo dei suoi reati, lo hanno torturato e molestato per vendetta di quanto fatto. Il 21enne si trova in prigione all'HMP Pentonville, in attesa della condanna definitiva che dovrebbe arrivare il mese prossimo.L'uomo è detenuto con l'accusa di abusi su minore, dopo aver chiuso una ragazza in un appartamento di Londra e averla violetata per ore insieme a due complici. Un reato che ha sconvolto persino gli altri prigionieri che hanno deciso di fargliela pagare a modo loro. Il 21enne è stato frustato con un cavo elettrico nel bagno del carcere, è stato costretto a togliersi i vestiti, è stato picchiato e gli è stata messa le testa nel water.Le immagini choc sono state filmate, come riporta anche Metro, e ora le autoritò stanno prendendo provvedimenti. Sotto indagini sono finiti non solo gli episodi di violenza ma anche il possesso di telefoni all'interno del carcere da parte dei detenuti