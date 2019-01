Genitori costretti a guardare le foto della figlia di 18 mesi violentata da un pedofilo

Giovedì 31 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Pedofilo condannato a 10 anni di carcere per aver tentato di violentare un bambino di 18 mesi e per aver collezionato 1.300 foto di abusi e rapporti sessuali con un cane. Insoddisfatte le famiglie delle vittime, che hanno ritenuto la pena troppo lieve rispetto a quanto hanno subito i loro figli.Joshua Gould, 23 anni, ha ammesso di avere qualcosa di "sbagliato nella testa" quando ha confessato alla polizia di "trovare piacere nelle immagini". In uno dei video che sono serviti ad inchiodarlo il giovane pedofilo ha tentato di violentare una bambina di soli 18 mesi, mentre in un secondo video ha fatto esibizionismo davanti a dei bambini che giocavano a nascondino. I genitori del piccolo sono stati costretti a guardare spezzoni di filmato per poterlo identificare.Nel laptop, telefono cellulare e disco rigido esterno di Gould sono state trovate centinaia di immagini, di cui 52 estreme: in alcune l'uomo fa sesso con un cane adulto. Altro materiale ha mostrato che bambini di appena tre mesi sono stati vittime di abusi sessuali. L'avvocato di Gould, Mark Savage, ha dichiarato: «Si detesta per quello che ha fatto».Il giudice Samantha Leigh ha dichiarato: «I genitori hanno dovuto identificare i loro bambini dalle fotografie, hanno visto una piccola parte di ciò che ha fatto alle loro figlie».Quando sarà rilasciato, Gould servirà altri otto anni in licenza e dovrà firmare il registro dei trasgressori sessuali.