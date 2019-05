Pedofilo rapisce e abusa di una bambina, 11enne scopre di essere incinta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hai e ora la piccola è. Juan Leon-Gomez, 26 anni, dell'Ohio, è stato accusato di pedofilia dopo aver violentato una bambina di appena 11 anni che la polizia ha trovatonella camera da letto della casa in cui viveva.Secondo quanto riporta il Daily Mail , l'allerta è scattata dopo che la madre della giovane aveva denunciato la sua scomparsa. Dopo una serie di indagini la polizia è risalita all'uomo e ha subito notato degli atteggiamenti sospetti: sono state spente le luci della casa dopo l'arrivo degli agenti e nessuno apriva la porta. Dopo l'irruzione la bambina è stata messa in salvo, ma a seguito delle viste si è scoperto che è in attesa di un figlio.Non si conosce il tipo di rapporto che intercorreva tra l'uomo e la sua vittima. Gomez ora è finito in carcere con l'accusa di abusi su minore ed è in attesa di processo.